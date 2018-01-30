В апреле состоится заседание Народного совета Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В начале апреля 2018 года в Ашхабаде будет проведено первое организационное заседание нового состава Халк Маслахаты (Народного cовета), говорится в сообщении туркменского правительства.



В повестку дня будут включены первоочередные вопросы государственной жизни. Согласно ранее подписанному постановлению президента, данное мероприятие будет проведено с учетом "накопленного предками богатого исторического опыта в вопросах управления страной и национальных особенностей, в целях широкого привлечения представителей всех слоёв населения к масштабной работе государственной значимости".



В документе также говорилось, что это позводит обсудить задачи по укреплению единства и сплочённости общества.



Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).



До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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