Туркменистан и Италия проведут совместный бизнес-форум в Милане

26 октября 2019 11:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Милане (Италия) 6 ноября 2019 года состоится заседание в рамках итальяно-туркменского бизнес-форума, сообщает Trend в субботу со ссылкой на посольство Италии в Ашхабаде.

Мероприятие пройдет при участии агентства ITA и МИД Туркменистана. В центре внимания сотрудничество в таких областях, как нефть и газ, химическая промышленность, текстиль и кожа, агропром, строительство.

Запланировано подписание двусторонних документов. Делегацию Туркменистана возглавят вице-премьеры Рашид Мередов, Чары Гылыджов и Байрамгельди Овезов.

C туркменской стороны также примут участие Тахирберди Дурханов - министр промышленности и связи, Расул Реджепов - министр текстильной промышленности, Ниязли Ниязлиев - глава госконцерна "Туркменхимия", Ягшыгельды Какаев - советник президента Туркменистана по нефтегазовой отрасли и Мухамметмырат Аманов– представитель TAPI Pipeline Company Ltd (проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Кроме того, приглашены руководители агропрома, Союза промышленников и предпринимателей и Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

C итальянской стороны будут представители компаний Eni, CNH Industrial, экспортно-кредитного агентства SACE, RINA Consulting, Pavia & Ansaldo, OACC (Osservatorio Asia Centrale e Caspio).

Отметим, что по данным Госкомстата Туркменистана, в общем экспорте по странам наибольший прирост за январь 2019 года по сравнению с январем 2018 года отмечен у Италии - более чем в десять раз. Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составлял ежегодно около 1,5 миллиарда долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта.

Присутствие итальянского бизнеса заметно в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет. Речь идет о контрактной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны.

Компания также проявила недавно интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

Примечательно, что руководство Eni ранее на переговорах с Туркменистаном заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие в выходе туркменского газа на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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