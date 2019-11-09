Туркменистан принимает участие в международной выставке в Шанхае

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана принимает участие в международной выставке в Шанхае (Китай), которая проходит под девизом «Общее будущее в новой эре», сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В кулуарах для бизнесменов из Туркменистана, представляющих свою продукцию на выставке, были организованы встречи с потенциальными китайскими партнерами.

Презентации, обмен мнениями, которые позволили их участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях рынков Туркменистана и Китая открыли дополнительные возможности для развития деловых связей, говорится в сообщении.

На мероприятие были приглашены главы государств и правительств из 155 стран и регионов мира, а также 26 международных организаций и более 3890 компаний. Свои достижения демонстрируют более 64 стран.

Туркменистан на выставке также представляют сотрудники ряда министерств и ведомств, в частности торговли, промышленности и коммуникаций, текстиля, сельского хозяйства, государственной товарно-сырьевой биржи, логистики и химической промышленности. Общая площадь национального павильона составляет 136 квадратных метров .

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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