Делегация Туркменистана встретится с руководством ЮНЕСКО

13 ноября 2019 14:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра образования Акнабат Атабаевой принимает участие в работе 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая открылась в среду, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Запланированы встречи с должностными лицами ЮНЕСКО, а также с руководителями нескольких высших учебных заведений Франции.

В информации сказано, что в конференции выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Мероприятие продлится до 27 ноября.

Напомним, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса. В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включено туркменское национальное искусство пения и танец куштдепди.

На данном этапе ведётся работа по номинированию пустыни Каракумы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, как уникальной экологической системы. Каракумы (с туркменского "чёрные пески") покрывает большую часть территории Туркменистана - 350 000 км² и является одной из крупнейших песчаных пустынь мира.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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