Президент Туркменистана предложил утвердить программу для совместной борьбы с пандемией

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил принять программный документ в рамках Движения неприсоединения, включающий в себя основные принципы совместной деятельности государств-членов в борьбе с эпидемиями.

Как сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан Сегодня», данное предложение прозвучало на видеоконференции Движения неприсоединения в формате Контактной группы, посвященной противодействию пандемии коронавируса COVID-19.

Сообщается, что президент Туркменистана отметил важность коллективного противодействия пандемии.

«Разумеется, каждая страна на национальном уровне, в зависимости от ситуации, выстраивает свою собственную линию противодействия распространению опасной инфекции», - сказал Бердымухамедов.

Вместе с тем глава Туркменистана отметил, что в одиночку можно решить кратковременные задачи, а пандемия требует глобального ответа и долгосрочной стратегии.

Движение неприсоединения - это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Эта организация бала официально создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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