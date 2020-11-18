ИМЭМО РАН назвал необходимые меры по смягчению последствий пандемии в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Туркменистану целесообразно направить дополнительные усилия для преодоления негативных последствий мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сказала Trend доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Дина Малышева.

В ряде необходимых мер, она отметила обеспечение стабильности работы системы торговли, для чего необходимо создавать запасы товаров первой необходимости, в первую очередь – продовольственную продукцию.

Также, создать условия для обеспечения продовольственной безопасности путем выращивания и производства собственной сельскохозяйственной продукции; расширить сферу промышленного и сельскохозяйственного производства, что будет способствовать созданию новых рабочих мест (в том числе в сельских районах) и обеспечению продовольственной безопасности; совершенствовать сферу медицинских услуг.

Она также отметила принятие мер (создание специальных фондов, правительственных программ) по защите социально уязвимых слоев населения.

При этом она подчеркивает, что ряд мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции правительством Туркменистана уже приняты.

"С февраля–марта в страну был ограничен въезд, были проведены информационно-разъяснительные мероприятия (о необходимости мытья рук, соблюдения других правил гигиены и пр.), действуют масочный режим и социальное дистанцирование, а до 15 октября продлены карантинные ограничения. Согласно опубликованному 7 июля 2020 года пресс-релизу Министерства иностранных дел Туркменистана, в республике создана Правительственная комиссия, в компетенцию которой входит решение организационных, правовых, финансовых, технических и других вопросов, связанных с противодействием коронавирусу. Создан также Оперативный штаб, в состав которого вошли представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, иностранных дел, внутренних дел, государственной пограничной, таможенной, миграционной служб, других ведомств", - поясняет она.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva