Представители Азербайджана приняли участие в международной научно-практической конференции в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - С 26 по 28 января по инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде проходят тематическая Международная научно-практическая конференция «Туркменская земля – очаг культурных ценностей мировой популярности» и национальная выставка, посвященные культурно-историческим ценностям туркменского народа, передает Trend.
На мероприятии с докладами выступили представители правительства, руководители министерств и ведомств, представители общественных организаций, научно-образовательной сферы, ученые и студенты.
В ходе мероприятия было продемонстрировано богатое историко-культурное наследие туркменского народа, в том числе заслужившая мировую славу порода собак туркменский алабай.
Отдельное заседание научно-практической конференции было посвящено развитию и популяризации опыта национального собаководства, в особенности воспитания и разведения туркменского алабая. В работе конференции также приняли участие зарубежные члены Международной ассоциации «Туркменские алабаи», в числе которых - представитель Азербайджана, председатель Общественного объединения «Собаки кавказских пород» Ильхам Гасымзаде.
В своем выступлении Гасымзаде отметил важность правильной селекции, уделяя особое внимание сохранению чистокровности породы туркменского алабая. Он рассказал участникам конференции о древней породе азербайджанских волкодавов гурдбасаре, поделился опытом работы по разведению и селекции собак, а также проинформировал о развитии и совершенствовании сферы собаководства в Азербайджане.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)
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