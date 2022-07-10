ЭСКАТО наращивает сотрудничество со странами Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) наращивает сотрудничество со странами Северной и Центральной Азии.

Об этом сказали Trend в ЭСКАТО.

"В апреле нынешнего года ЭСКАТО объединилась со страновой группой ООН в Казахстане и российским Институтом глобального климата и экологии для организации субрегионального тренинга для Северной и Центральной Азии. Тренинг был основан на методологии ЭСКАТО, разработанной для поддержки национальных кадастров выбросов парниковых газов на основе требований Парижского соглашения", - сказали в организации.

Было отмечено, что тренинги охватили ключевые сектора в соответствии с требованиями к отчетности Парижского соглашения. Лекции для их участников были разработаны в целях углубления понимания и развития практических навыков по обработке данных и развития навыков информационных исследований.

"В ходе практических занятий особое внимание уделялось проблемам, связанным с составлением оценок для конкретной категории, а также тому, как устранять наиболее распространенные ошибки в работе", - сказали в ЭСКАТО.