Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) увеличат количество рейсов из Стамбула в Ашхабад с нынешних 2 до 4, передает Trend в субботу со ссылкой на туркменские СМИ.

Кроме того, Turkish Airlines будут выполнять два рейса в неделю из Стамбула в Туркменбаши. Таким образом, общее количество рейсов увеличится до 6. Рейсы из Турции в Туркменистан будут выполняться каждый день недели.

Также будет снижена стоимость авиабилетов. Начиная с 2023 года, цена одного билета из Стамбула в Ашхабад и обратно составит 605 долларов.

ПЦР-тесты для граждан Туркменистана на рейсах Turkish Airlines не требуются. Гражданам Туркменистана необходимо оформить визу для посещения Турции. Стоимость однократной визы составляет 60 долларов.