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Обнародован экспорт авиатоплива из Турции в Туркменистан

Туркменистан Материалы 7 марта 2023 20:55 (UTC +04:00)
Обнародован экспорт авиатоплива из Турции в Туркменистан

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Турция в декабре 2022 года экспортировала 69 тонн авиационного топлива в Туркменистан, что в 6,3 раза больше показателя аналогичного месяца 2021 года (10,9 тонны).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Сообщается, что данный показатель составляет 0,1 процента от суммарного турецкого экспорта нефтепродуктов в указанный период.

По данным EPDK, Туркменистан импортировал 79,2 тонны авиационного топлива из Турции в ноябре 2022 года.

Турция в 2022 году экспортировала в Туркменистан 346,2 тонны авиатоплива, что на 37,7 процента меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (555,8 тонны).

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