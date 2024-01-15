Туркменистан выразил твердую поддержку принципа "одного Китая"

БАКУ /Trend/ - Туркменистан подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики (КНР) является единственным законным представителем всей территории Китая.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

Министерство заявляет, что Туркменистан, обладающий международно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права.

"В этой связи, исходя из Устава Организации Объеденных Наций (ООН), одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственно законным правительством, представляющим весь Китай", - говорится в сообщении.

Отметим, что 13 января на Тайване, который Пекин считает одной из провинций КНР, прошли выборы главы администрации и депутатов парламента острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05 процента голосов избирателей. Власти Китая заявили, что Демократическая прогрессивная партия Тайваня не представляет общественное мнение.

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