Министр иностранных дел Узбекистана принял делегацию из Южной Кореи

3 мая 2018 17:51 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в четверг, 3 мая, встретился с делегацией Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гилем. Об этом сообщает в четверг Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальную повестку дня. В переговорах принял участие посол Республики Корея Квон Ен У.

Часть решений стала результатом выполнения договоренностей, достигнутых в конце ноября 2017 года в рамках государственного визита в Корею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, стороны обратились к результатам недавнего межкорейского саммита. Его назвали очень успешным.

На прошлой неделе в пограничном пункте Пханмунджом лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию о полной денуклеаризации полуострова и решении гуманитарных проблем. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил ноту с приветствием мира между двумя странами.

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