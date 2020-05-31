В Кашкадарье реализуется проект по производству дополнительно 61 тыс.тонн пропан-бутановой смеси в год

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 г. № ПП-4563 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы» в АО «Узбекнефтегаз» реализуется инвестиционный проект по модернизации трех установок получения пропан-бутановой смеси (УППБС) Шуртанском нефтегазодобывающем управлении стоимостью 49,0 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Проект направлен на увеличение выработки на трех установках получения пропан-бутановой смеси сжиженного газа дополнительно на 61,0 тыс. тонн в год и обеспечения растущего спроса внутриреспубликанских потребителей в данном виде топлива. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Для реализации проекта приобретается технологическое импортное оборудование, изготавливаемое на заводах АО «КМПО» (Россия), ООО «НИПИ НГ ПЕТОН» (Россия), «Endress+Hauser» (Швейцария), «Электростандарт-прибор» (Россия), ПАО «Сумское МНПО» (Украина) и другие.

В настоящее время поставлены сменные проточные части (СПЧ) для ДКС, запорно-регулирующие арматуры, приборы КИПиА, низковольтные электрооборудования, емкости для хранения сжиженного газа, сепараторы, лабораторные оборудования и другие, осуществляется монтаж.

На сегодняшний день общий объём строительства выполнен на 17,0% подрядчиком ООО «Мубарекнефтегазмонтаж». Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре текущего года.

Стоит отметить, что в этом проекте рабочие выполняют строительно-монтажные работы при полном соблюдении правил карантина.