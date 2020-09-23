Обсуждены вопросы ускорения начала строительства автомобильного завода «Хюндай» в Наманганской области

БАКУ/Trend/ - По приглашению хокима Наманганской области Хайрулло Бозарова Посольством нашей страны в Сеуле организован визит делегации во главе с первым заместителем председателя Корейско-Узбекской Бизнес Ассоциации при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чанг Кеоном в регион для обсуждения ускорения реализации совместных инвестиционных проектов, сообщает корреспондент ИА «Дунё», передает Trend.

Сегодня в городе Намангане прошла встреча между Ким Чанг Кеоном и хокимом области Хайрулло Бозаровым. В переговорах также приняли участие исполнительный вице-президент по автомобильному бизнесу компании «Evergreen Motors» Ким Ик Донг, руководитель совместного предприятия «Hyundai Motors UZ Namangan» Ким Ёнг Чоль, представительства Корейско-Узбекской Бизнес Ассоциации в Узбекистане Юн Джун Сок, а также ответственные сотрудники администрации области.

В ходе встречи обсуждены и достигнуты договоренности по дальнейшим практическим этапам реализации проекта по строительству завода по выпуску коммерческих автомобилей «Хюндай» на территории свободной экономической зоны «Наманган». Отмечено, что проект намечается начать до конца октября 2020 года по мере решения южнокорейской компанией «Hyundai Motors» технических параметров инвестиционного проекта.

Также осуществлен выезд на выделенную под автомобильный завод территорию в СЭЗ «Наманган» для ознакомления с планами по строительству объекта. Кроме этого, произведен обмен мнениями по перспективным совместным проектам, направленным на локализацию частей и комплектующих для коммерческих автомобилей, в том числе с привлечением компаний-членов Корейско-Узбекской Бизнес Ассоциации.

Визит южнокорейской делегации в Узбекистане продолжается.