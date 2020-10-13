«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Зеварда» ведется строительство компрессорной станции низкого давления

Узбекистан 13 октября 2020 09:48 (UTC+04:00)
«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Зеварда» ведется строительство компрессорной станции низкого давления

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № ПП–2822 «Об утверждении программы увеличения добычи углеводородов на 2017–2021 годы» в управлениях и на заводах АО «Узбекнефтегаз» реализовано ряд инвестиционных проектов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В рамках данного постановления ведется строительство скважин и объектов на перспективных площадках и месторождениях в целях обеспечения стабильных потребностей населения и экономики страны в углеводородах, развития и увеличения производственного и экспортного потенциала нефтегазовой отрасли.

В настоящее время по поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» полным ходом идет строительство компрессорной станции низкого давления на месторождении «Зеварда» Мубарекского нефтегазодобывающего управления.

Необходимое оборудование для запуска станции, была привезена из-за рубежа.

Также ведутся работы по модернизации компрессорной станции на месторождении «Зеварда». В целях выполнения плановых показателей добычи газа в комплексе ведутся подготовительные работы по замене СПЧ-2,10 оборудования на компрессорной станции на СПЧ-2,2.

В результате запуска этих инвестиционных проектов будет достигнуто устойчивое сохранение и дальнейшее увеличение объемов добычи углеводородов.

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