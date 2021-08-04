Узбекистан и Туркменистан рассмотрели возможность создания приграничных торговых зон

Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вопросы создания приграничных торговых зон на узбекско-туркменской границе для дальнейшего развития двусторонней торговли, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Туркменистан заместитель Премьер-министра − министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провёл переговоры с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны наметили приоритетные задачи для расширения многопланового экономического партнерства, а также договорились начать совместную деятельность по улучшению условий для развития взаимной торговли, в том числе посредством последовательной отмены имеющихся тарифных и нетарифных барьеров и упрощения доступа товаров узбекского и туркменского производства на рынки двух стран. Прогнозируется, что с учетом имеющегося потенциала экономик двух стран данные меры позволят довести объём узбекско-туркменского товарооборота до показателя в 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.

Рассмотрены вопросы создания зон приграничной торговли на узбекско-туркменской границе, что придаст дополнительный импульс развитию двусторонней торговли, в том числе путем наращивания взаимных поставок сельскохозяйственной и бытовой техники, продовольственных товаров, строительных материалов, а также продукции нефтехимической промышленности.

Также были обсуждены вопросы подготовки к намеченным двусторонним мероприятиям, в частности, к проведению 3-ей Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии и Экономического форума стран Центральной Азии, которые состоятся 5-6 августа в Туркменистане.

По итогам встречи был определен формат дальнейшего взаимодействия по реализации достигнутых договоренностей.