Президент Узбекистана провел в Нукусе совещание и встретился с жителями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вновь прибывший в воскресенье в Нукус, провёл видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

«Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», — говорится в сообщении.

С воскресенья дня на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение. Комендант территории — руководитель Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев — дал отчёт о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль, отмечается в сообщении.

На совещании присутствовал также министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов и другие официальные лица.

Позже президент Узбекистана посетил махаллю «Жекетерек» Нукуса и встретился с жителями.