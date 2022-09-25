В Узбекистане приняли стратегию развития страны

Стратегия развития Нового Узбекистана с 2022 по 2026 год принята в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Норов выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы приняли стратегию развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год. Цель стратегии - укрепить демократические процессы, гарантировать верховенство права и улучшить стандарты жизни людей", - сказал он. По словам Норова, стратегия основана на результатах реформ, проводившихся в Узбекистане в течение предшествующих пяти лет, и "призвана содействовать всеобъемлющей реализации целей устойчивого развития".

"Так, к 2030 году мы намерены вдвое снизить уровень бедности, повысить уровень эффективности системы социальной защиты для удовлетворения потребностей всех нуждающихся, укрепить продовольственную безопасность и стать одной из стран с уровнем дохода выше среднего", - отметил глава МИД.

Он добавил, что в настоящее время Узбекистан находится накануне важного политического события - конституционной реформы. "Ключевой целью обновления конституции является обеспечение устойчивости и необратимость процесса коренного преобразования государственного строя и государственного управления, которые должны защищать честь и достоинство человека и гарантировать его неприкосновенные права и свободы", - сказал Норов.