Крупнейший EPC-подрядчик о деталях реализации масштабных проектов в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Enter Engineering, крупнейший EPC–подрядчик в Центральной Азии, реализует около 40 крупных проектов в различных сферах экономики Узбекистана.

Об этом сказал в субботу Trend исполнительный директор компании Анвар Салямов.

По его словам, наиболее масштабные среди них – проект по строительству крупнейшего газохимического комплекса на базе технологий МТО (Methanol to Olefin) в Бухаре, а также проект по строительству медно-обогатительной фабрики в городе Алмалык.

"Завод MTO позволит перерабатывать около 1,5 миллиарда куб. метров природного газа, тем самым обеспечивая сырьем текстильную и химическую отрасли. В рамках проекта были заключены контракты по поставке оборудования на 45 миллионов долларов", - сказал Салямов.

Исполнительный директор также отметил, что по данным проектам Enter Engineering сотрудничает с компанией Wood PLC (Англия) на стадиях базового проектирования, а по поставке механического и технологического оборудования - с "Уралмашзаводом" (Россия).

"На данный момент по проекту медно-обогатительной фабрики ведутся земляные и строительные работы, монтаж арматурных каркасов, заливка бетоном фундаментов под крупное технологическое оборудование", - сказал Салямов.

Группа компаний Enter Engineering основана в 2012 году. На сегодня она является одной из динамично развивающихся и успешных компаний на рынке нефтегазового и промышленного строительства в Центральной Азии.

Enter Engineering специализируется на строительстве промышленных, гражданских и технологических объектов различной сложности.