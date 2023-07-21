Новый посол Великобритании прибудет в Узбекистан в начале августа

БАКУ /Trend/ - В начале августа в Узбекистан прибудет новый посол Великобритании - Тимоти Смарт, передает Trend.

Тимоти Торлоу, предыдущий посол, занимавший этот пост с 2019 года, уходит на пенсию с дипломатической службы.

Тимоти Смарт начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Великобритании в 1999 году и работал по делам Содружества и развития. Он имел опыт работы в различных странах, включая Израиль, Ирак, Соломоновы острова, Фиджи и был послом на Мадагаскаре с 2012 по 2017 год.

Также в своем профессиональном пути Тимоти Смарт занимал должности главы отдела Европейского Союза, Ближнего Востока, Северной Африки, отдела стратегических коммуникаций и отдела Восточного Средиземноморья в Министерстве иностранных дел Великобритании.