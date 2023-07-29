Вырос импорт электромобилей из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - За период с января по июнь 2023 года Узбекистан импортировал 5403 электромобиля на общую сумму в $167 млн, говорится в сообщении пресс-службы Агентства статистики, передает Trend.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем импорта электромобилей вырос практически в 5 раз (на 4289 единиц).

Электромобили были импортированы из шести разных стран, при этом 4956 из них поставлялись из Китая. Следующие страны по объему импорта электромобилей в Узбекистан были: Гонконг - 348, Германия - 57, ОАЭ - 16, Корея - 12 и США - 7.