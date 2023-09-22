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Узбекистан обсудил с японской компанией реализацию проекта по сокращению выбросов парниковых газов

Узбекистан Материалы 22 сентября 2023 02:47 (UTC +04:00)
Узбекистан обсудил с японской компанией реализацию проекта по сокращению выбросов парниковых газов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Министерстве экономики и финансов Узбекистана состоялось обсуждение партнерства между представителями японской компании "Hanwa Co. Ltd" и специалистами из Управления развития "зеленой" экономики министерства, передает Trend.

Согласно информации, главной целью было обсудить возможное сотрудничество в реализации механизма софинансирования JCM (Joint Credit mechanism) в Узбекистане, согласно соглашению, подписанному между Узбекистаном и Японией в 2022 году.

В ходе встречи было также рассмотрено внедрение проекта по снижению выбросов парниковых газов. Это включает в себя установку солнечных батарей и переход на использование биотоплива для отопления двух медицинских учреждений в Яккабогском районе Кашкадарьинской области. Представители "Hanwa Co. Ltd" представили экспертам министерства презентацию, в которой они обсудили технические аспекты, преимущества и ожидаемые результаты этих предлагаемых проектов для медицинских учреждений в районе Яккабог.

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