Китай занимает первое место по торговле с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Китай продолжает оставаться главным торговым партнером Узбекистана, удерживая первое место. За девять месяцев оборот товаров между этими странами достиг 9,4 миллиарда долларов, что на 36,2% превышает показатели предыдущего года, сообщает Агентство статистики Узбекистана, передает Trend.

По информации Статагентства, Россия заняла второе место с торговлей на уровне 7 миллиардов долларов, что представляет собой увеличение на 6%. На третьем месте находится Казахстан, с небольшим снижением в объеме торговли с Узбекистаном на 1,5%, достигая 3,22 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Узбекистана с другими странами в период с января по сентябрь составил 44,8 миллиарда долларов, прирост составил 22,1%.

Экспорт в это время суммировался в 17,7 миллиарда долларов. Основными товарами в экспорте Узбекистана остались золото, услуги и промышленные товары.

Импорт составил 27 миллиардов долларов, с основной долей закупок в машинах, транспортном оборудовании, а также в промышленной и химической продукции.