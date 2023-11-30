ИКТ является движущей силой постэкономического роста для Узбекистана - министр

БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассматривает ИКТ как движущую силу постэкономического роста.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов в ходе проходящего в Баку саммита "InMerge".

"С 2017 года Узбекистан активно работает над созданием благоприятных условий для IT-компаний. В стране есть инновационная экосистема под названием IT Park, где компании могут стать резидентами и быть освобожденными от уплаты налогов. Работники IT-сектора также платят меньше налогов по сравнению с другими отраслями", - отметил он.

По его словам, Узбекистан поставил перед собой цель увеличить число IT-специалистов к 2030 году.

"Последние события между Россией и Украиной оказали значительное влияние на перемещение некоторых IT-компаний в Узбекистан. В стране был замечен прирост компаний, которые ранее функционировали в западном мире. К нам также приехали многие талантливые специалисты. Для этого была разработана специальная схема, известная как IT-Виза, что упрощает переезд в Узбекистан для владельцев IT-компаний, бизнесменов и IT-специалистов", - добавил Шерматов.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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