В Узбекистане выросли цены на продовольствие

БАКУ /Trend/ - Индексы потребительских цен за январь-ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составили 110,1% для продовольственных товаров, 107,5% для непродовольственных товаров и 108,3% для услуг, передает Trend.

Наибольший вклад в рост цен в ноябре 2023 года внесли изменения цен на фрукты и орехи, зерновые культуры и крупяные изделия, а также мясную продукцию (+2,98 п.п.). Снижение цен было зафиксировано на масла и жиры (-0,27 п.п.) по сравнению с ноябрем 2022 года.

Более 41% общего прироста сводного индекса потребительских цен к декабрю 2022 года обусловлено изменениями цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

Значительный вклад также был внесен изменениями цен в разделах "транспорт" и "здравоохранение", обеспечив прирост сводного индекса потребительских цен к декабрю 2022 года на 22,7% от общего вклада.