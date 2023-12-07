МАГАТЭ одобрил программу по реализации новых проектов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил программу технического сотрудничества, в рамках которой в Узбекистане будут реализованы пять национальных проектов, передает Trend.

Согласно информации, эти инициативы направлены на укрепление компетенций в ядерной области, улучшение регулирования в сфере ядерной энергетики, повышение безопасности и эффективности исследовательского ядерного реактора. Кроме того, в планах создание лаборатории стабильных изотопов для мониторинга водных ресурсов и расширение радиационной медицины для борьбы с раком, включая внедрение лучевой терапии и диагностической радиологии. Также предусмотрено разработка национальных рекомендаций в области диагностики и лечения рака.

Эти проекты подчеркивают стремление Узбекистана к развитию ядерных технологий и медицины.