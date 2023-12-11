Узбекистан увеличил производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В текущем году впервые в истории Узбекистана урожайность достигла 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна, как сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передает Trend.

Он подчеркнул, что вопреки многочисленным трудностям, вызванным сложными климатическими условиями, выращивание обильных урожаев на полях стало символом решимости и устойчивости.

В этом году в стране достигнуты значимые результаты в сельском хозяйстве, такие как 8,2 миллиона тонн зерна, 3,8 миллиона тонн хлопка, более 15 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картошки, а также 26 тысяч тонн коконов шелкопряда.

Президент также отметил важный вклад более 800 агрокластеров, которые сегодня выращивают 100% хлопка и зерна, а также более 60% плодоовощной продукции. Кроме того, фермерам передано более 10,5 тысяч высокопроизводительных машин и агрегатов, и в отрасли активно развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие инновации. В результате таких усилий водосберегающие технологии теперь применяются на 500 тысяч гектарах, что привело к экономии 3 миллиардов кубометров воды.

