Узбекистан увеличил производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В текущем году впервые в истории Узбекистана урожайность достигла 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна, как сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передает Trend.
Он подчеркнул, что вопреки многочисленным трудностям, вызванным сложными климатическими условиями, выращивание обильных урожаев на полях стало символом решимости и устойчивости.
В этом году в стране достигнуты значимые результаты в сельском хозяйстве, такие как 8,2 миллиона тонн зерна, 3,8 миллиона тонн хлопка, более 15 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картошки, а также 26 тысяч тонн коконов шелкопряда.
Президент также отметил важный вклад более 800 агрокластеров,
которые сегодня выращивают 100% хлопка и зерна, а также более 60%
плодоовощной продукции. Кроме того, фермерам передано более 10,5
тысяч высокопроизводительных машин и агрегатов, и в отрасли активно
развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие
инновации. В результате таких усилий водосберегающие технологии
теперь применяются на 500 тысяч гектарах, что привело к экономии 3
миллиардов кубометров воды.