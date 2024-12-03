Узбекистан и Россия обсудили план мероприятий по увеличению товарооборота на 2024-2030 годы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Россия обсудили план мероприятий по увеличению объёмов товарооборота на 2024-2030 годы, основная цель которого вывести показатель взаимной торговли на отметку в 30 миллиардов долларов США.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией, где принял участие министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

В ходе встречи представители двух государств рассмотрели текущее состояние и дальнейшие шаги по ускорению реализации имеющихся договорённостей между Узбекистаном и Россией в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией до конца этого года в Москве.

Отметим, что объём товарооборота между двумя странами вырос на 20 процентов до 9,7 миллиардов долларов США за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций.