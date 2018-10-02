Глава МИД Ирана заявил о крепких отношениях с Китаем

2 октября 2018 15:29 (UTC+04:00)

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заверил, что торговые отношения между Тегераном и Пекином после введения санкций США будут продолжаться, сообщает во вторник ИРНА со ссылкой на телеканал CGTN.

"Китай – это первый торговый партнёер Ирана, мы считаем, что у двух стран крепкие отношения", заявил Мохаммад Джавад Зариф.

Несмотря на возобновление санкционного режима Вашингтона против Тегерана, Иран и Китай в последние месяцы расширили отношения.

Глава МИД КНР Ван И на недавней встрече со своим иранским коллегой заявил о продолжении реализации обязательств по СВПД.

Следует отметить, Китай считается крупнейшим покупателем иранской нефти. По последним данным, Пекин импортировал 718 тысяч баррелей нефти в сутки из Тегерана с января по май нынешнего года, что свидетельствует о росте на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

В августе текщего года китайская нефтегазовая компания CNPC забрала долю французской компании Total в иранском газовом проекте "Южный Парс 11".

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