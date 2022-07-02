Иран планирует поставить в Россию стройматериалы на $3 млрд

Заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что Иран планирует поставить в Россию строительные материалы на сумму 3 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Провинция Северный Хорасан на северо-востоке Ирана может использовать эту возможность для экспорта", сказал Сафари на встрече с губернатором провинции Северный Хорасан.

Сафари подчеркнул, что в провинции есть хорошие возможности для производства строительных материалов, таких как цемент, которые следует использовать для стимулирования экспорта.

Дипломат также подчеркнул хорошие возможности этой провинции для торгового обмена с Казахстаном.