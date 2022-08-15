Объем товарооборота между Ираном и Индией вырос на 53%

БАКУ/Trend/ - Министерство торговли и промышленности Индии заявило, что торговля страны с Ираном увеличилась на 53% до 1,4 миллиарда долларов в первой половине 2022 года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По последним данным, опубликованным министерством торговли Индии объем товарооборота между Ираном и Индией в первой половине 2022 года составила 1,373 миллиарда долларов.

Это свидетельствует о 53-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые 6 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами составил 897 миллионов долларов.

По данным Министерства торговли Индии, в первом полугодии 2022 года Индия экспортировала в Иран товаров на сумму 1,038 миллиарда долларов и импортировала из Ирана 335 миллионов долларов товаров.

Стоит отметить, что рис басмати составлял 60% импорта Ирана из Индии, в то время как южноазиатская страна в основном закупала фрукты и нефтепродукты из Ирана.