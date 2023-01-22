Рост экономики Ирана достиг 4% - Раиси

В этом году все усилия правительства были направлены на достижение экономического роста. Сегодня рост экономики Ирана достиг 4%. Об этом в воскресенье заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Несмотря на ограничительные меры в отношении Ирана, мы являемся свидетелем увеличения добычи газового конденсата, и правительство смогло получить валютные ресурсы за счет нейтрализации санкций», отметил глава иранского правительства.

Другими достижениями правительства он назвал рост инвестиций, снижение инфляции и увеличение производства в текущем иранском 1401 году (21 марта 2022 – 20 марта 2023), заявив о росте производственного оборудования и инструмента на 55%.

По его словам, обещания правительства о создании 1 млн рабочих мест уже выполнены, но это недостаточно.

Президент Ирана заявил о росте производства зерна на 17% в этом году, добавив, что объем экспорта также вырос с 16 до 20 млн тонн. «В области сельского хозяйства количество наукоемких предприятий увеличилось на 71%», отметил он.