Путин и Раиси обсудили реализацию экономических соглашений

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом на своей странице в соцсети "X" (Twitter) написал заместитель президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает Trend.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны рассмотрели ход выполнения экономических соглашений между Тегераном и Москвой. Джамшид сообщил, что главы государств также обсудили последние события в Кавказском регионе. Он отметил, что ход выполнения различных экономических соглашений, включая Международный транзитный коридор Север-Юг и энергетические договоренности, также был в числе основных тем обсуждения.