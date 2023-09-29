В результате тяжелого ДТП в Тебризе произошел пожар, погибли два человека (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тебризе в результате столкновения бензовоза и легкового автомобиля вспыхнул пожар.

Как передает Trend, в результате происшествия погибли двое детей. Три человека, в том числе 1 женщина, получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Причиной инцидента стало то, что водитель бензовоза не справился с управлением транспортным средством.

При тушении пожара пострадали двое пожарных, им оказывается медицинская помощь на месте.

Сообщается, что пожар был потушен в течение нескольких часов.