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Иран и Ирак провели переговоры по вопросам безопасности

Иран Материалы 2 октября 2023 03:48 (UTC +04:00)
Иран и Ирак провели переговоры по вопросам безопасности

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян провел переговоры с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи в Тегеране, передает Trend.

Ахмадиян заявил, что двустороннее соглашение как гарантия безопасности границ двух стран является рациональной и правильной дорожной картой, открывающей путь к устранению факторов опасности в регионе Западной Азии. Ахмадиян отметил, что обе стороны обладают многочисленными возможностями для улучшения всестороннего сотрудничества.

Аль-Араджи, со своей стороны, подчеркнул, что иракское правительство полно решимости выполнять соглашение о взаимной безопасности.

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