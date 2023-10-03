Поезд с грузом для Саудовской Аравии прибыл из России в Иран

БАКУ /Trend/ - Транзитный состав, состоящий из 31 контейнера, отправленный из России в Саудовскую Аравию, успешно достиг порта Бендер-Аббас в иранском Серахсе, передает Trend.

Отмечается, что в августе этого года первый транзитный состав из 36 контейнеров из России в Саудовскую Аравию использовал тот же транспортный маршрут через Иран.

В порту Бендер-Аббас контейнеры будут перегружены на грузовое судно для последующей отправки в порт Джидда, Саудовская Аравия.

В мае 2023 года Россия и Иран заключили соглашение о строительстве железной дороги между Рештом и Астарой. Это позволит напрямую перевозить грузы и контейнеры из Москвы и Санкт-Петербурга в порт Бендер-Аббас, находящийся на юге Ирана у Персидского залива. В обратном направлении это также способствует увеличению импорта в Россию товаров из Индии, Ирана и арабских стран, при этом снижая стоимость перевозок и увеличивая объемы.