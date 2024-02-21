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Встреча министров здравоохранения 24 стран мира пройдет в Тегеране

Иран Материалы 21 февраля 2024 00:19 (UTC +04:00)
Встреча министров здравоохранения 24 стран мира пройдет в Тегеране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министры здравоохранения из 24 стран примут участие в Международной конференции по вопросам здоровья семьи, запланированной на 5-6 марта в Тегеране. Об этом заявил глава Тегеранского университета медицинских наук Алиреза Зали, передает Trend.

"Страны, которые будут участвовать в этой встрече, приглашены на основе региональных критериев и благодаря успешным моделям здравоохранения семьи. Главное внимание на конференции будет уделено обсуждению достижений в области первичной медико-санитарной помощи", - отметил Зали.

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