Встреча министров здравоохранения 24 стран мира пройдет в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Министры здравоохранения из 24 стран примут участие в Международной конференции по вопросам здоровья семьи, запланированной на 5-6 марта в Тегеране. Об этом заявил глава Тегеранского университета медицинских наук Алиреза Зали, передает Trend.

"Страны, которые будут участвовать в этой встрече, приглашены на основе региональных критериев и благодаря успешным моделям здравоохранения семьи. Главное внимание на конференции будет уделено обсуждению достижений в области первичной медико-санитарной помощи", - отметил Зали.