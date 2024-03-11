Иран занял 7-е место в мире по запасам зерна

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о производстве 21 миллиона тонн зерна в Иране за 2023 год и отметила, что запасы зерна в этой стране превышают запасы всех остальных стран мира, кроме шести, передает Trend.

В своем первом отчете из серии "Прогноз урожая и продовольственной безопасности" на 2024 год, ФАО сообщила об увеличении производства зерна в Иране примерно на 2 процента по сравнению с предыдущим годом. Производство зерна в этой Иране увеличилось на 400 тысяч тонн, достигнув отметки в 21,1 миллиона тонн.

Согласно отчету, производство пшеницы в Иране в 2023 году выросло на 500 тысяч тонн или на 4 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 13,5 миллиона тонн, в то время как общее производство пшеницы в мире снизилось на 2 процента до 788 миллионов тонн. ФАО прогнозирует, что производство пшеницы в Иране в 2024 году достигнет 13 миллионов тонн.

Отчет также упоминает увеличение запасов зерна в Иране на 100 тысяч тонн, отмечая, что к концу 2023 года запасы зерна в стране достигли 12,1 миллиона тонн.

С этим объемом запасов зерна Иран занимает седьмое место в мире. Китай с 400 миллионами тонн зерна занимает первое место, за которым следуют Индия (65 миллионов тонн), США (53 миллиона тонн), ЕС (45 миллионов тонн), Россия (40 миллионов тонн) и Турция (12,8 миллиона тонн).