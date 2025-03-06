Россия будет учитывать интересы Ирана в переговорах с США – иранский парламентарий

БАКУ /Trend/ - Россия будет учитывать интересы Ирана, если между Россией и США будут организованы переговоры по иранской ядерной программе.

Как сообщает Trend, об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Могтадаи местным СМИ.

По его словам, это связано с тем, что Иран имеет долгосрочное стратегическое соглашение с Россией. Страны, имеющие стратегические соглашения, также учитывают интересы своих союзников в отношениях с другими странами.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи 3 марта на пресс-конференции в Тегеране заявил, что ни одна из сторон не может предпринять шаги в отношении ядерной программы Ирана без мнения самого Ирана. Россия является одновременно членом СБ ООН и одной из сторон Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Между Ираном и Россией постоянно ведутся консультации в этом направлении.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.