Иран приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по условиям мирного договора - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по условиям мирного договора.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он назвал это соглашение важным шагом на пути к прочной стабильности на Южном Кавказе.

Багаи выразил надежду, что "благодаря приверженности обеих сторон диалогу и дипломатическим усилиям вскоре будет подписан мирный договор, который обеспечит устойчивый мир и стабильность в регионе".

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.