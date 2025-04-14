Министр иностранных дел Ирана отправится с визитом в Россию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи посетит Россию в конце этой недели.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, визит иранского министра в Москву запланирован заранее и не связан с последними процессами.

Бегаи сказал, что в рамках визита будут проведены консультативные переговоры и диалог о процессах.

Напомним, что 12 апреля в столице Омана Маскате состоялись косвенные переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе, которые возглавили министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Обсуждения были конструктивными и основывались на взаимном уважении. Следующий раунд переговоров назначен на 19 апреля.

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