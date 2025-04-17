Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Риме - МИД Омана

БАКУ /Trend/ - Второй раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий по поводу ядерной программы Ирана состоится в Риме 19 апреля.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Омана.

В министерстве сообщили, что целью переговоров будет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению.

Отметим, что 12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана под руководством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткофа. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения.