Ожидается, что страны-члены международных организаций примут меры против атак Израиля на Иран - временный поверенный (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что страны-члены международных организаций примут меры против атак Израиля на Иран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.

По его словам, Израиль начал атаку на Иран в то время, когда страна намеревалась провести 6-й раунд косвенных переговоров с США.

"Израиль рассчитывал, что нанесение удара по Ирану 13 июня с убийством иранских военных командиров и учёных-ядерщиков создаст в стране опасную ситуацию. Однако Иран, руководствуясь пунктом 4 статьи 2 Устава ООН, отреагировал на эту агрессию и осуществил самооборону.

Израиль, нарушая все международные законы, совершил незаконные атаки на Иран. Израиль, игнорируя международные нормы, нанес удары по ядерным объектам и нефтегазовым сооружениям в Персидском заливе. Распространение конфликта на Персидский залив является крайне опасным шагом.

В ходе этих атак Иран проявил интерес к продолжению дипломатических переговоров с европейскими странами. Был проведен ряд переговоров с представителями трёх европейских государств, Евросоюза и Организации исламского сотрудничества. Однако в это время США совершили агрессию против Ирана. Ожидается, что ООН, ОИС и Движение неприсоединения примут серьёзные меры в отношении Израиля", - добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

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