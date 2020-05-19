Иран подтвердил данные о сбое в порту Шахид-Раджаи, который мог быть вызван кибератакой
Иранская сторона подтвердила наличие сбоев в компьютерной системе порта Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге страны, которые могли быть вызваны кибератакой. Об этом сообщает во вторник агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом отмечается, что нарушений в работе портовых служб удалось избежать. По информации агентства, это произошло благодаря полной готовности защитных служб порта Шахид-Раджаи и эффективному противодействию возникшим проблемам.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере земельного кадастра
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере миграции
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере государственного имущества - Указ
Имамеддин Гулиев: Вероятна возможность реализации массовых проектов в рамках "Года Волонтеров" посредством онлайн-платформ
Определился новый состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Азербайджана - Распоряжение
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Азай Гулиев: Армения демонстрирует двуличие, проводя т.н. «инаугурацию» главы структуры, которую сама не признает
Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра DOST номер 3 (ФОТО/ВИДЕО)
Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона с желанием совместного сосуществования