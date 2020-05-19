Иран подтвердил данные о сбое в порту Шахид-Раджаи, который мог быть вызван кибератакой

Иранская сторона подтвердила наличие сбоев в компьютерной системе порта Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге страны, которые могли быть вызваны кибератакой. Об этом сообщает во вторник агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом отмечается, что нарушений в работе портовых служб удалось избежать. По информации агентства, это произошло благодаря полной готовности защитных служб порта Шахид-Раджаи и эффективному противодействию возникшим проблемам.