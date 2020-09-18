Iran Air сообщила об увеличении количества международных рейсов
За четвертый месяц текущего иранского календарного года (21 июня 21 июля 2020 года) количество международных рейсов иранской авиакомпании Iran Air увеличилось на 60% по сравнению с прошлым месяцем.
Об этом заявил в пятницу в интервью агентства ИРНА директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейн Джахани, передает Trend.
По его данным, за указанный период на международных рейсах перевозки выросли на 60%, до 10,817 тыс. пассажиров.
Джахани напомнил, что из-за вспышки коронавируса по всему миру отменены большинство авиарейсов иранской авиакомпании Iran Air. Однако уже через несколько месяцев Iran Air выполняет регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Милан, Манчестер, Мадрид, Вену и Дубай", указал он.
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