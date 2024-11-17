Большая часть семян сельскохозяйственных растений Ирана выращивается внутри страны

БАКУ /Trend/ - В Иране 98 процнтов семян сельскохозяйственных растений выращивается внутри страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана Гуламрза Нури 31 октября на мероприятии по презентации гибридных семян салата (lettuce) в иранской провинции Альборз.

По его словам, объем производства семян сельскохозяйственных растений составляет 700 тысяч тонн в год.

Нури добавил, что в настоящее время в мире происходят климатические изменения. В таких условиях большое значение для производства качественной продукции имеют семена сельскохозяйственных культур . В настоящее время в стране действуют 450 компаний по производству сельскохозяйственных семян, и 90 процентов из них - частные компании.

Иранский министр сказал, что стоимость произведенных в стране семян составляет 1 миллиард евро. Это было достигнуто благодаря усилиям специалистов организации сельскохозяйственных исследований Ирана и других исследовательских организаций.

Нури отметил, что Иран, опираясь на свой местный потенциал, может поставлять 99,9 процента необходимой продукции внутри страны.

Отметим, что сегодня состоялась презентация 7 сортов гибридной культуры салата производства иранской Академии Альборз Джихад.

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