Глава МИД Ирана обсудит ситуацию по ядерной сделке с Китаем, Россией и ЕС

11 мая 2018 12:13 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направляется в Китай, РФ и Брюссель, где обсудит меры по сохранению соглашения по иранской ядерной программе, из которого ранее вышли США, заявил РИА Новости источник в иранском МИД.

"Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Поездка начнется с Китая, который он посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ и встретится со своим коллегой, затем направится в Брюссель для встречи с европейскими коллегами", — заявил источник.

"Это турне не последнее. Решено провести ряд встреч в ближайшие недели по этому вопросу на уровне замминистров иностранных дел", — отметил источник.

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