Командующий КСИР заявил, что "смута 2017 года" в Иране закончена

3 января 2018 19:44 (UTC+04:00)

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута 2017 года в стране закончена безуспешно для демонстрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал КСИР.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

"Объявляю о провале смуты 2017 года… Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", - заявил Джаафари.

Командующий также обвинил Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в отдаче приказа террористам группировки ИГ проникнуть на иранскую территорию. "США, Израиль и Саудовская Аравия отдали приказы ИГ войти на территорию Ирана для ведения подрывной деятельности", - заявил Джаафари.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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