В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 82 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 82 человека.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 60 594 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 8 212 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 681 682 человек, из них состояние 3 784 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 435 357 человек, проведено свыше 11,2 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)