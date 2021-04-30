В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 407 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 407 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в пятницу Trend.

Общее число умерших от коронавируса достигло 71 758 человек.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 19 272 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 499 077. Состояние 5 398 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 1 954 321 человек, проведено свыше 15,8 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили до настоящего времени 1,06 миллиона доз вакцины от коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)